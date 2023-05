Um homem conhecido como 'Caneludo' de foi preso na manhã desta quarta-feira (10) em Astolfo Dutra, vendendo drogas no portão de casa. Com ele, havia quatro cigarros de maconha e em busca na casa do sujeito, outras 10 buchas de maconha foram localizadas e apreendidas no guarda roupa do autor. Além disso, os policiais também apreenderam um celular. O sujeito foi encaminhado para a Delegacia.















