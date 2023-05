Uma mulher de 55 anos morreu em um acidente automobilístico no KM 269 da BR-265, próximo ao Distrito do Rio das Mortes em São João del-Rei, na tarde desta quinta-feira (11). No local, conhecido como Povoado das Goiabeiras, o carro conduzido pela vítima fatal seguia no sentido São João/Lavras. Quando ela colidiu de frente com um ônibus que vinha no sentido contrário. Com o impacto da batida, a condutora, a única ocupante do veículo, veio a óbito no local. Ninguém do ônibus se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou, a vítima estava dentro do carro sem sinais vitais. Um médico que passava pelo local auxiliou na avaliação dela. Uma equipe do SAMU foi acionada e constatou o óbito. Ainda de acordo com a PM, devido à violência da batida, a vítima ficou presa entre as ferragens, fazendo necessária a abertura forçada para sua retirada.

Sobre as causas, a PM afirmou que a situação do carro indica que tenha havido um impacto bastante forte. A Perícia da Polícia Civil comparece. A Polícia Militar ficou responsável pela coordenação do trânsito, que se manteve liberado em meia pista durante o atendimento.



