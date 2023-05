Nesta sexta-feira (26) o Departamento de Saúde de Matias Barbosa divulgou o resultado do segundo Levantamento de Índice Rápido para Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa) de 2023, realizado entre os dias 15 e 25 de maio. Embora o município tenha reduzido o Índice de Infestação Predial (IIP) em relação ao primeiro levantamento realizado em janeiro que apontou 5,7%, para 4,1 em maio, Matias continua em alerta para risco de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Segundo a diretora do Dep. de Saúde, Luiza Helena Menezes de Souza, a maioria dos focos positivos do mosquito foram encontrados nas residências. Mesmo com as campanhas e ações realizadas durante todo o ano, a população não segue com a pratica de vistoria semanal em suas casas. “ Nossos Agentes de Controle às Endemias (ACE) além das visitas as residências, demais logradouros e pontos estratégicos como oficinas, realizam ações de conscientização junto à comunidade, como visitas as escolas municipais.

Ao todo, foram vistoriados 172 logradouros, com o total de 7 focos positivos do mosquito. Os Bairros em alerta Monte Alegre com 3 focos, Nossa senhora da Penha com 2 e Maria Célia com 2. Entre os locais onde os focos foram encontrados, baldes, garrafas, ralos, lixo, latas e lonas.

Assim como preconiza o Ministério da Saúde (MS) ações pontuais serão realizadas nas regiões onde foram encontrados os focos positivos do mosquito. Além disso, na manhã desta sexta-feira, durante a reunião do Comitê da Dengue, formados por servidores da Prefeitura, foram pontuadas algumas ações a serem realizadas no período, incluindo estratégias no meio digital para sensibilização da população.

