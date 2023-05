Com a ajuda de um cão farejador a Polícia Militar encontrou na noite desta sexta (26) em uma mata no bairro Deputado José Bonifácio em Barbacena.

De acordo com informações da Polícia Militar, os militares receberam denúncias sobre o tráfico de drogas no local e que a droga estaria escondida em uma mata próxima à residência de um traficante. A equipe se dirigiu até o local com um cão farejador que ajudou a localizar a droga, que estava enterrada. Foi encontrado uma "bombona" azul com uma balança digital, sete barras de maconha prensada, duas barras de maconha cortadas ao meio, quatro tabletes de maconha, nove tabletes menores de maconha e uma embalagem com uma porção de maconha.

O suspeito não foi localizado e a PM segue no rastreamento. O material encontrado foi encaminhado para a Delegacia de plantão.

