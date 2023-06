Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, foram apreendidos por tráfico de drogas, na tarde desta sexta (02) em Barbacena.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam uma denúncia anônima de que estaria acontecendo tráfico de drogas em uma praça no bairro São Sebastião. Ao chegarem no local, os militares viram os adolescentes sentados na praça, que demonstraram nervosismo com a chegada da equipe e um deles jogou algo ao solo.

Os policiais abordaram os adolescentes e nada de ilícito foi encontrado, porém foi apreendido um celular e R$10. Após buscas no local onde eles estavam, foi encontrado o objeto descartado pelos adolescentes e se tratava de uma embalagem contento uma porção de maconha. Eles relataram que fariam uso da substância na praça e um deles confessou ter mais drogas em sua casa, em Alfredo Vasconcelos.

Os militares foram até a residência do adolescente e encontraram 19 buchas de maconha.

Os menores foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material encontrado na ação.





