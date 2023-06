Com a ajuda de um cão farejador a PM encontrou cerca de 50 pedras de crack, maconha e pasta base de cocaína na noite desse sábado no bairro Conselho em Antônio Carlos.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam denúncias anônimas de que um morador do bairro estaria traficando drogas em sua casa. A equipe foi até o local e com a ajuda de um cão farejador, encontrou em um buraco no muro da residência onde foram encontradas 50 pedras pequenas e três pedras maiores de crack, uma bucha de maconha, uma porção de pasta base de cocaína e uma embalagem com crack esfarelado.

Até o momento, ninguém foi localizado ou preso. O material foi encaminhado para a Delegacia de plantão

cocaína | Crack | De | Droga | Drogas | Maconha | PM