Duas pessoas foram presas, além da apreensão de drogas, celular, simulacro de arma de fogo e outros materiais. A Polícia Civil deflagrou, na sexta-feira (02), uma operação de combate ao tráfico de drogas, com objetivo de desarticular um grupo criminoso que vinha atuando no Campo das Vertentes.



Segundo a corporação, as investigações tiveram início há aproximadamente seis meses, após levantamentos que um indivíduo investigado seria o responsável pela distribuição de drogas nas cidades de Alto Rio Doce e Cipotânea. No decorrer das investigações, três membros do grupo foram identificados e presos em flagrante no momento em que transportavam as drogas.



Dando continuidade aos trabalhos de polícia judiciária, a PCMG solicitou dois mandados de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão, que foram todos expedidos pela Justiça Estadual da Comarca de Alto Rio Doce e cumpridos nas cidades de Alto Rio Doce e Cipotânea.



Em Alto Rio Doce foi cumprido um mandado de prisão temporária e dois mandados de busca e apreensão e na cidade de Cipotânea, um mandado de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão.

Ao todo foram apreendidas drogas, um aparelho celular, um simulacro de arma de fogo, uma touca ninja e uma balança de precisão. Os investigados responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

