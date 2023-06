Um caminhão tanque bitrem, tombou na manhã desta quinta-feira (8) na BR-040, na subida da Serra de Petrópolis, sentido Juiz de Fora, o motorista morreu no local. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o caminhão estava carregado de combustível.

Segundo a Concessionária que administra o trecho, a Concer, ainda não há previsão de liberação da subida. Quatro veículos foram atingidos pelas chamas, segundo informações preliminares, mas não há informações sobre outras vítimas.

A interdição do trecho ocorre a partir da praça de pedágio de Duque de Caxias, no km 102, que apresenta 3km de retenção e há opção de retorno. Um painel de mensagens no km 110, em Jardim Primavera, informa a interdição a serra.

A recomendação é que o motorista reprograme o deslocamento no sentido Juiz de Fora pela BR-040 enquanto a serra não for desbloqueada. Equipes dos bombeiros e da Concer permanecessem atuando na ocorrência.



