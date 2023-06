Dois automóveis colidiram no KM613 da BR-040 nesta sexta-feira (9), próximo a um restaurante em Congonhas. De acordo com os bombeiros, havia sete vítimas totais sendo que cinco permaneciam presas em um dos veículos envolvidos, que capotou. No outro carro havia duas pessoas que estavam conscientes e orientadas, ambas foram encaminhadas para atendimento médico no Hospital Bom Jesus em Congonhas por uma equipe da Via 040.

No segundo automóvel, duas vítimas foram encaminhadas para o mesmo hospital, enquanto uma terceira pessoa que estava em estado grave foi levada ao Hospital São José em Conselheiro Lafaiete pelo SAMU.

Uma quarta vítima foi transportada pela aeronave do Corpo de Bombeiros para o Hospital João VIII em Belo Horizonte em estado crítico. Infelizmente a quinta vítima estava em óbito no local, constatado pelo médico do Samu.





