Um jovem, de 22 anos, foi preso por tráfico de drogas com cocaína, crack e munições na tarde deste domingo (11) no bairro Grogotó em Barbacena.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante um rastreamento no bairro o suspeito, ao avistar as viaturas, correu e entrou em um bloco de um condomínio. Os militares conseguiram alcançá-lo e com ele foi encontrado R$48 e um celular. Ele disse que correu, pois estava com um cigarro de maconha e que o dispensou durante a fuga.



Durante a ocorrência, a PM recebeu uma denúncia anônima de um local onde o jovem guardava drogas.

Os policiais verificaram que o endereço denunciado é um imóvel invadido e não tem morador, pois não existe nenhum móvel ou eletrodoméstico.



Ao realizares as buscas no imóvel, os militares localizaram sete papelotes e uma porção de cocaína, 15 pedras de crack embaladas em plástico transparente e prontas para a venda, três balanças de precisão,

meia barra de maconha, uma faca com resquício de maconha, dois pratos com resquício de cocaína, uma colher com resquício de cocaína, duas lâminas de gilete utilizadas para fracionar drogas, 15 munições

intactas calibre .40, três munições percutidas e não deflagradas calibre .32, duas munições intactas calibre .22, um rádio comunicador, vários sacolés plásticos para embalar drogas e folhas contendo adesivos utilizados para identificar as drogas.

O jovem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

cocaína | Crack | Drogas | Homem | Maconha | PM | Polícia