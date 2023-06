Três homens foram presos no Bairro Cabangu, em Santos Dumont nessa quinta-feira (15). O trio foi flagrado retirando cabos de rede de telefonia no local. Com eles, foram encontrados e apreendidos 300 metros de cabos. Durante a abordagem, que ocorreu após denúncia via 190, os três apresentaram crachás de uma empresa de internet e uma ordem de serviço que teria sido emitida pela mesma entidade.

No entanto, ao realizar uma verificação, a equipe da PM encontrou inconsistências e constatou que os dados eram falsos. Os suspeitos são oriundos de Belo Horizonte, conforme o registro e, um deles, tem passagem recente por furto de cabos de telefonia. Os três foram detidos pelo crime e encaminhados para a Polícia Civil.



Ainda de acordo com a Polícia Militar, em um levantamento foi identificado que a quadrilha tem atuado na região. Foram encontradas 10 ocorrências de furtos registradas nos últimos meses em Barbacena, Carandaí e Conselheiro Lafaiete.







