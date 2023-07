Um jovem, de 19 anos, foi preso por tráfico de drogas, durante uma operação da Polícia Militar, na tarde desta quinta (13) no bairro São Cristóvão em Barbacena.

De acordo com informações da PM, o jovem foi preso durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Após a leitura do documento judicial, os policiais iniciaram as buscas no imóvel. O jovem informou que haviam buchas de maconha escondidas no quarto e os militares encontraram nove invólucros plásticos com a substância.



No quarto, ainda foram apreendidos a quantia de R$ 554,50, duas máquinas de cartão e um aparelho de som de procedência duvidosa. No restante da casa foram apreendidos um aparelho celular e a quantia de R$ 20.

O jovem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

