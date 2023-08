A casa de uma adolescente de 13 anos suspeita do assassinato de outra jovem, de 17 anos, foi atingida por um novo incêndio na noite dessa terça-feira (1º). A primeira ocorreu na segunda-feira (31). O incêndio foi combatido pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a Polícia Militar, o policiamento no local será reforçado para evitar novas ocorrências semelhantes e monitorar o desdobramento do caso.