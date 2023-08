Nesta quinta-feira (3), foi publicada a Lei Nº 14.646 que confere ao Município de Lagoa Dourada, do Estado de Minas Gerais, o título de Capital Nacional do Rocambole. A norma sancionada nessa quarta-feira (2) pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva decorre do Projeto de Lei 2209/21 do deputado Aécio Neves (PSDB-MG), onde a proposta foi aprovada pela Câmara no ano passado.

“O rocambole de Lagoa Dourada, além de ser símbolo da identidade local, gera emprego e renda para povo lagoense, impulsionando a atividade de produtores locais, comerciantes e prestadores de serviços”, disse Aécio Neves, segundo a Agência Câmara de Notícias.

Lagoa Dourada é uma cidade histórica localizada do Campo das Vertentes e possui cerca de 12 mil habitantes. Além disso, ela também é cortada pela Estrada Real em seu perímetro urbano. Na zona rural são preservados marcos de seu passado.

Nela o rocambole é tradição e por isso existem várias lojas dedicadas ao doce, principalmente em um trecho da rua Miguel Youssef. Essa rua recebe o nome de um libanês que introduziu a produção de rocambole na cidade e transmitiu a receita do doce para os filhos e netos, mantendo a tradição do rocambole até os dias atuais.

Por causa disso, até mesmo o modo de fazer o rocambole de Lagoa Dourada foi inventariado em 2007, decretando como patrimônio imaterial municipal no Inventário do Patrimônio Artístico e Cultura (Ipac), do Instituto Estadual de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha).