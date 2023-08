Nesta quarta-feira (4), a Prefeitura de Belmiro Braga anunciou a reforma da ponte de Sobragy. O prefeito José Paulo Franco assinou o contrato com a empresa Ribeiro Alvim Engenharia Ltda, representada por Cristiano Milagres de Souza.



A empreiteira foi selecionada por meio de licitação para executar o projeto que foi orçado em R$ 6,4 milhões, num prazo de oito meses. A ordem de serviço assinada hoje prevê o início imediato das obras. A primeira etapa dos trabalhos consiste na montagem do canteiro de obras e na demolição do pilar central da antiga ponte

Ponte Sobragy

Medindo 72 metros de comprimento por 6 metros de largura, a nova estrutura a ser construída sobre o Rio Paraibuna vai restabelecer a ligação com Simão Pereira e Matias Barbosa, passando pelo distrito de Sobragy. A totalidade dos recursos necessários está disponível em caixa, por parte da Prefeitura de Belmiro Braga. O investimento conta com um aporte do município de Simão Pereira.

Segundo José Paulo Franco essa reforma “trata-se de uma das maiores obras da história do município, que está sendo custeada com recursos próprios. Com a assinatura do contrato, confirmamos mais uma vez, a determinação e a seriedade com que estamos encarando este grande desafio, recebendo o aval da Câmara Municipal, do Governo de Minas, dos parlamentares que apóiam o município e de toda a população belmirense. Assim seguimos avançando para resolver esse problema que afeta a todos.”