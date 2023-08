Com o auxílio de uma aeronave, a Polícia Militar atendeu a um chamado de homicídio no Bairro Bela Vista, em Ubá, nessa terça-feira (8), no qual um homem envolvido com o tráfico de drogas foi executado. A operação está em andamento, mas de acordo com informações preliminares publicadas pelo 21º Batalhão de Polícia Militar, quatro autores foram presos e uma arma de fogo de 9mm foi apreendida.

O assassinato aconteceu na Rua Ângelo Porto. Sobre a dinâmica do ocorrido, à princípio, três suspeitos em um carro fecharam uma moto, derrubaram o condutor e o carona. Dois dos ocupantes do automóvel desceram e dispararam contra os ocupantes da moto. O condutor morreu no local do crime. O carona conseguiu correr, embora também tenha sido alvejado. Os autores fugiram no sentido do Bairro Palmeiras. Além da Polícia de Ubá, uma equipe da PM de Rio Pomba colabora com a ação.