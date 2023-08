Um homem de 21 anos foi preso no Bairro São Domingos, em Ubá, como autor de uma tentativa de homicídio contra um homem de 41 anos, ocorrida em junho deste ano, no mesmo bairro em que ele foi detido. No dia em que o crime ocorreu, a vítima teria saído de casa para vender materiais recicláveis, quando foi surpreendida pelo suspeito. O jovem saiu de uma mata e fez diversos disparos de arma de fogo contra o homem, atingindo-o no pescoço e na cabeça. Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima foi socorrida, passou por tratamento médico e sobreviveu ao atentado.

O autor da tentativa de homicídio é integrante de um grupo criminoso que atua com o tráfico na localidade, sendo que o investigado teria tentado contra a vida da vítima em razão de dívidas de drogas.A apuração feita pela PC indica que o suspeito teria fugido de uma abordagem da Polícia Militar. Na ocasião, integrantes do grupo criminoso do qual faz parte atacou os militares com agressões físicas, pauladas e pedradas, danificando uma viatura da corporação.

O delegado Douglas Mota reiterou que a Polícia Civil de Minas Gerais vem trabalhando incessantemente na repressão qualificada do tráfico de drogas e homicídios a fim de combater a criminalidade de frente, realizando diligências que possam subsidiar as investigações e retirar do convívio social indivíduos de alta periculosidade que tanto desestabilizam a população de Ubá e região.



As investigações foram coordenadas pela Delegacia Regional em Ubá, com apoio de diversas unidades policiais.