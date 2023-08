FOTO: Divulgação Corpo de Bombeiros - Objeto expelido por criança

Uma criança de dois anos engasgou com um objeto que ficou alojado na garganta, na tarde dessa terça-feira (15). A mãe do menino acionou os Bombeiros pelo telefone. Uma equipe se deslocou para o endereço, enquanto um profissional permaneceu no telefone repassando orientações para a mãe. Quando a equipe chegou, a criança já tinha expelido o objeto.



A mãe relatou à equipe que seguiu as instruções recebidas e conseguiu ajudar o filho a desobstruir a garganta. A criança foi avaliada e estava bem. A solicitante foi orientada a continuar observando o menino e caso ocorresse alguma anormalidade, foi orientada a fazer contato com o posto avançado de bombeiros em Cataguases.