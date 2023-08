O Parque Estadual de Ibitipoca começou a ser operado pela empresa Parquetur, com isso, passou a vender ingressos online nessa terça-feira (22). O Parque tem capacidade diária de 1.000 visitantes e está liberando 700 ingressos para vendas pela internet.

O local fica situado no coração da Serra do Ibitipoca, sendo uma ramificação da Serra da Mantiqueira, é uma área protegida, com 1.488 hectares, dividindo as águas dos rios Grande e Paraíba do Sul.

Para comprar o ingresso online, basta acessar o site da Parquetur. A bilheteria também irá fazer as vendas presencialmente.

O valor cobrado pelo estacionamento é R$20,00 para motocicletas, R$ 25,00 para veículos com até 7 pessoas e R$ 65,00 para veículos para mais de 7 pessoas (como vans e ônibus).

O parque possui 50 vagas disponíveis. Ao realizar a compra através do site, a reserva é realizada automaticamente.

Após ocupação integral do estacionamento, serão liberadas vagas apenas para atendimento preferencial.

Os visitantes podem encontrar uma ampla área verde, pertencente ao Domínio Atlântico (Bioma Mata Atlântica), composta por florestas nebulares. campos de altitude e campos rupestres, que se desenvolveram em espaços rochosos. Entre as espécies comuns no local, destacam-se as charmosas bromélias e orquídeas, além de samambaias e os encantadores cactos.

Em sua extensão, é possível avistar candeias, que são constantemente cobertas por líquens em tons de verde intenso: os chamados "barba-de-velho".

As belezas naturais não terminam por aí. Ao caminhar entre as suas formações vegetais, encontramos cachoeiras e piscinas naturais, muito apreciadas pelos turistas. Em alguns casos, e graças à forte correnteza, existem ainda escavações, que criam passagens subterrâneas repletas de mistério, como a Ponte da Pedra.