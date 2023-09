Um jovem de 23 anos foi denunciado por tráfico de drogas na madrugada do sábado (9), enquanto ocorria o festejo de aniversário do Município de Cataguases. O autor estava escondido em um ponto da Rua Major Vieira, no Centro, onde foi abordado e revistado. Ele carregava uma mochila, na qual foi encontrada um tablete de maconha e R$750. Além de um cigarro da mesma substância, que o autor dispensou e foi encontrado pela equipe da Polícia Militar.

Além desses objetos, o suspeito teve um telefone apreendido Ele foi preso em flagrante, encaminhado para o Hospital de Cataguases e posteriormente levado para a Delegacia de Leopoldina.