A Polícia Militar abordou dois adolescentes de 15 e 16 anos em atitude suspeita na noite dessa terça-feira (12) no centro de Santa Cruz de Minas. Eles foram revistados, no entanto, nada foi encontrado com eles. Os militares, no entanto, encontraram uma sacola plástica, contendo 03 buchas de maconha, 29 papelotes de cocaína e 106 pedras de crack, em um imóvel abandonado no entorno do local.

Segundo o registro feito pela Polícia Militar, o local é conhecido pela ocorrência de tráfico de drogas. Diante do exposto, os materiais foram apreendidos, e encaminhados à autoridade competente.