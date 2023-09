Um homem, de 55 anos, morreu após o carro em que dirigia capotar na tarde desse domingo (17) na estrada União Indústria, próximo ao loteamento Santa Fé, em Conselheiro Lafaiete. Ele estava sem cinto de segurança no momento do acidente. Um jovem, de 19 anos, e uma adolescente, de 15 anos, também estavam no veículo e não tiveram ferimentos graves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro seguia na estrada no sentido da Fábrica de Tintas quando capotou. O homem ficou preso às ferragens e foi necessário que os militares realizassem o desencarceramento. Não há informações sobre a causa do capotamento.

O jovem e a adolescente foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e conduzidos para a Maternidade São José, sem ferimentos graves.

A Polícia Civil e a Polícia Militar também estiveram no local para os procedimentos de praxe.