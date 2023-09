Três homens, de 43,45 e 51 anos, foragidos da justiça, foram capturados nessa segunda-feira (18) em Barbacena.

FUGA COM PRISÃO

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante a verificação de uma denúncia na Granja Margaridas, a equipe visualizou um carro, gol branco onde o motorista, um homem de 45 anos, do veículo, ao perceber a aproximação da viatura, passou a se comportar de modo estranho, demonstrando nervosismo e inquietação. Ao ser dada a ordem de parada, o homem fugiu e foi perseguido pelos militares. Quando entrou em uma rua sem saída, ele parou repentinamente o carro, abriu a porta e tentou continuar a fuga a pé, mas acabou sendo contido pelos policias. Durante uma verificação no sistema foi constatado que ele possuía um mandado de prisão em aberto.





INFORMÇÕES QUE AJUDARAM NA CAPTURA DOS SUSPEITOS

Segundo na PM, tanto o homem de 51 anos quanto o homem de 43 anos foram presos após a guarnição receber informações de onde eles estavam. O homem, de 51 anos, foi capturado no Bairro Vista Alegre. Já o homem, de 43 anos, foi encontrado no Bairro São Cristóvão.

Os três suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de plantão da cidade.