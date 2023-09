Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido por porte ilegal de arma de fogo na madrugada desta quarta-feira (20) na Vila São Bento em São João del-Rei. O armamento foi localizado pela Polícia Militar (PM) embaixo de uma cama, na casa do menor.

De acordo com a PM, a guarnição recebeu denúncias anônimas informando que o adolescente estaria armado na rua e em seguida teria entrado em sua casa. Durante uma busca no imóvel, após autorizada a entrada da equipe pela avó do adolescente, os policiais conseguiram localizar o menor e uma arma de fogo artesanal, que estava escondida embaixo de uma cama, dentro de uma sacola.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia de plantão para as demais providências.