Dois homens, de 40 e 46 anos, foragidos da justiça foram capturados na tarde dessa quarta-feira (20) em Barbacena e Resende Costa pela Polícia Militar (PM).

BARBACENA



De acordo com a PM, a equipe recebeu informações de que um homem, de 46 anos, possuía um mandado de prisão em aberto e iniciou as diligências. O suspeito foi encontrado em uma loja no Bairro Pontilhão e durante uma busca no sistema foi confirmado a existência do mandado. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.

RESENDE COSTA



Segundo a Polícia Militar (PM), durante um patrulhamento pela cidade a guarnição recebeu informações de que um homem, de 40 anos, seria foragido da justiça e estaria em uma residência no Povoado de Tabocas. A equipe foi até o local, localizou o suspeito e durante a conferência no sistema foi constada a existência de um mandado de prisão em aberto no nome do homem.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.