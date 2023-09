O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está com inscrições abertas, até 30 de setembro, para seleção de cursos gratuitos de aprendizagem industrial para diversas cidades mineiras, entre elas Juiz de Fora e região.

Os cursos começam em janeiro de 2024 e terão duração de cerca de um ano. Podem participar interessados com idade entre 14 e 23 anos, estar matriculado no 9º ano do Ensino Fundamental ou ter concluído o Ensino Médio.

Serão realizadas provas de múltipla escolha de português e matemática, no dia 14 de outubro, nos turnos manhã, tarde e noite, na unidade que o estudante fizer a inscrição. O resultado final será divulgado no dia 8 de novembro, no site do Senai-MG.

“O curso possibilita ao setor produtivo a realizar política de recursos humanos e investir na formação de profissionais alinhados a sua cultura organizacional e competências distintivas. Ao jovem aprendiz fomenta maior aproximação com o mundo do trabalho, troca de conhecimentos com profissionais experientes, desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais e, na maioria das vezes, o primeiro emprego. Para o Senai, entre outros motivos, é importante pelo contato permanente com a indústria, pela melhoria de seus currículos e identificação se a qualificação está atendendo às demandas da indústria”, explicou a coordenadora do Núcleo de Educação Profissional do Senai-MG, Alessandra Teixeira.

As inscrições e o edital estão disponíveis on-line.

O Senai-MG tem unidades nas seguintes cidades, além de Juiz de Fora: Araxá, Arcos, Betim, Cataguases, Cláudio, Contagem, Conceição do Mato Dentro, Divinópolis, Extrema, Ipatinga, João Monlevade, Nova Serrana, Pará de Minas, Patos de Minas, Pedro Leopoldo, Poços de Caldas, Ponte Nova, Santa Luzia, São João del Rei, Timóteo, Três Marias, Ubá, Uberaba e Vespasiano.