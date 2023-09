Dois suspeitos que não tiveram as idades reveladas foram presos em uma operação realizada em Canaã na tarde dessa sexta-feira (22), após a Policia Militar (PM) cumprir mandados de busca. Os autores, seriam responsáveis pelo tráfico de entorpecentes no município, além disso, dois menores também foram apreendidos no local.

Segundo a corporação, durante a operação foram encontrados armas de fogo, maconha, R$523,00 em moeda corrente e pés de maconha. Diante dos fatos, os envolvidos seguiram conduzidos à Delegacia de Polícia juntamente com todo material apreendido.

MATERIAL APREENDIDO:

01 Pistola 9mm;

01 Revólver Taurus Cal .38;

01 Revólver Cal 32;

01 Carregador de Pistola 9mm;

15 munições calibre 9mm;

14 munições calibre .38;

06 munições calibre .32;

14 buchas de maconha;

03 pés de maconha;

Material para rolagem.