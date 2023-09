Cinco pessoas, que não tiveram as idades divulgadas, foram detidas durante batida policial em festa na madrugada deste domingo (24), na Estrada União Indústria, distrito de Cotegipe, em Matias Barbosa. No estabelecimento, os policiais apreenderam duas armas de fogo e vários entorpecentes.

Após receberem denúncia, equipes da Polícia Militar (PM) de Matias Barbosa e Simão Pereira compareceram ao local, onde encontraram várias substâncias ilícitas escondidas debaixo de um freezer. Foram apreendidas cinco porções de cocaína e cinco buchas de maconha.

FOTO: Divulgação/PMMG - Arma e drogas apreendidas em Cotegipe, distrito de Matias Barbosa

O suspeito que teria escondido as drogas foi abordado e a polícia encontrou em sua cintura uma pistola Beretta calibre 22 com três munições. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de plantão da cidade. Um reforço da PM de Juiz de Fora foi acionado, já que aparentava que haviam mais ilícitos no local.

Após chegada do reforço policial de Juiz de Fora, outra arma de fogo foi localizada - um revólver calibre 32 com numeração raspada e cinco munições intactas; 13 pinos de loló, 33 comprimidos de ecstasy e seis pinos de cocaína.

FOTO: Divulgação/PMMG - Arma e drogas apreendidas em Cotegipe, distrito de Matias Barbosa

Outros quatro indivíduos foram encaminhados para a delegacia de plantão, sendo dois por desobediência e dois por resistência.