No último sábado (23), um homem chamado Ricardo Medeiros, 48 anos, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, comandado pela Defesa Civil do Rio, enquanto fazia uma trilha no Parque da Serra dos Órgãos, localizado em Petrópolis no Rio de Janeiro, após receber a notícia de que sua hora na fila de espera por um rim havia chegado. O resgate foi necessário, já que ele precisaria chegar em poucas horas na cidade de Juiz de Fora e o retorno da trilha - a 2.280 metros de altitude (uma distância de 4 horas), somados a viagem até Juiz de Fora, poderiam fazer ele perder a sua vez.

"Ricardo, corre que a gente conseguiu um transplante para você". No alto da serra, foi a primeira coisa que ele ouviu da chamada que recebeu da clínica de diálise, o qual se tratava, pelo celular. Na altura em que estava, no meio do "nada", Ricardo considera que foi um milagre receber aquela ligação. Porém, percebendo o quão longe estava, depois de tantos anos de espera, disse que não daria para chegar a tempo: "fiquei com o psicológico completamente abalado", conta. Segundo a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, a clínica solicitou ajuda dos bombeiros para que a operação fosse realizada.

Já na madrugada desse domingo (24), com os exames de compatibilidade com o rim aprovados, Ricardo recebeu o novo rim. De acordo com o hospital, a operação foi bem sucedida e ele já se encontra em recuperação.

