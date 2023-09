Um segundo foragido da Justiça mineira foi preso, nesta quarta-feira (27), no Rio de Janeiro em menos de uma semana. Ele é acusado de cometer golpes na comarca de Juiz de Fora e região. No último dia 22, um criminoso da lista do programa "Procura-se" foi preso em Cabo Frio.

O homem preso nesta quarta-feira estava foragido desde 2017, segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Ele é acusado de fazer parte de uma quadrilha e foi preso durante a Operação “Duas Caras”, realizada no Bairro de Vigário Geral, no Rio de Janeiro.

Em denúncia oferecida pelo MPMG, o foragido utilizava nome e identidade falsos, juntamente com outros acusados, e cometia golpes nas comarcas de Mar de Espanha, Coronel Pacheco e Juiz de Fora. Ele obtinha vantagens indevidas e causava prejuízo financeiro às vítimas.

Segundo o MPMG, a quadrilha praticava falsidade e fraudes documentais, notadamente em cartórios, simulando legalidade na venda de bens inexistentes. Durante os levantamentos, foi constatado que o acusado respondia a ação penal com nome e documentos falsos, o que tornaria impossível a responsabilização.

Após diligências, foi identificada a personalidade correta do acusado e expedido novo mandado de prisão, que foi cumprido nesta quarta. Todos os envolvidos foram denunciados e respondem a ação penal na comarca de Mar de Espanha.

A ação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), regional Juiz de Fora, a Promotoria de Mar de Espanha, em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), por intermédio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência.

Outro foragido preso

No último dia 22, um criminoso de 26 anos, que tinha quatro mandados prisão em aberto e condenação superior a 13 anos de prisão, foi preso no Aglomerado Rainha da Sucata, na cidade de Cabo Frio.

Ele é considerado o líder de Organização Criminosa atuante em Juiz de Fora, principalmente, no tráfico ilícito de drogas e crimes violentos, com ramificações no Rio de Janeiro. Inclusive já efetuou disparos de arma de fogo contra guarnição policial em 2022.