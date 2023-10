Um homem, de 48 anos, foi assassinado a tiros na tarde desse domingo (1º) no Bairro Nova Viçosa em Viçosa. Testemunhas relataram para a Polícia Militar (PM) que duas pessoas em uma moto se aproximaram da vítima e o garupa, aparentando ser muito jovem, desceu do veículo e efetuou os disparos.

De acordo com a PM, quando a equipe chegou no local a vítima, que é conhecida do meio policial peça prática de diversos delitos, já estava sem vida e teve o óbito confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Testemunhas relataram que após o crime a dupla fugiu. Até o momento ninguém foi preso.

O carro da vítima, um corsa vinho, que estava aberto em frente ao local do crime, foi vistoriado e em seguida ficou sob a guarda do seu irmão.