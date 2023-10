O Aeroporto Presidente Itamar Franco, localizado entre Rio Novo e Goianá, foi palco de fotógrafos que gostam de capturar imagens de aviões pelos céus. Conhecidos como spotters, eles puderam fotografar ao lado da pista, perto das aeronaves.

Na última sexta-feira (29), 25 profissionais tiveram acesso ao local após seguirem todas as normas de Segurança Operacional, credenciamento e inspeção, além do acompanhamento integral das equipes do Aeroporto.

“Minha história com a aviação começou desde que nasci, está no meu sangue. Sou spotter do Aeroporto há alguns anos e estar neste evento está sendo uma experiência incrível. Só tenho a agradecer pela oportunidade de fotografar perto das aeronaves, que é nosso objetivo maior”, contou Gilberto Reis, um dos participantes.

Os spotters puderam capturar imagens das aeronaves ATR-72 da Azul Linhas Aéreas, do Boeing 737-700 da GOL, do Airbus A320 da LATAM, além de outros equipamentos executivos que utilizados durante o evento.

“Curiosamente, estou em formação para piloto e tenho relação com a aviação desde criança. Meu pai operou a meteorologia do Aeroporto de Juiz de Fora e tenho primos que também pilotam. Apesar do vínculo, é a primeira vez que participo de um Spotter Day e a experiência está sendo incrível”, afirmou Vítor Furtado.

O Aeroporto da Zona da Mata é a principal opção de transporte aéreo para atendimento a Juiz de Fora e região. O empreendimento conta com infraestrutura moderna, Wi-Fi gratuito, amplo saguão para passageiros e usuários, capacidade para 600 mil passageiros/ano, além da segunda maior pista de Minas Gerais, com 2.525 metros.