Uma jovem, de 22 anos, foi presa na noite dessa terça-feira (3) por tráfico de drogas no Bairro Araçá em São João del-Rei. A prisão aconteceu após a Polícia Militar (PM) receber diversas denúncias informando que usuários de drogas solicitavam os ilícitos por um aplicativo de mensagens no celular e os buscavam na porta de uma residência.

De acordo com a PM, a equipe foi até o local denunciado e durante as buscas encontrou no imóvel 64 pedras de crack e R$33. A jovem, que estava na residência, foi encaminhada para a Delegacia de plantão juntamente com o material ilícito apreendido na ação.