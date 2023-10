Um moto taxista, que não teve a idade informada, foi agredido e roubado na noite dessa terça-feira (3) na Colônia do Marçal em São João del-Rei. Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido e a moto recuperada.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o trabalhador recebeu uma solicitação de corrida no local e ao chegar foi surpreendido por dois suspeitos. Um deles com uma arma de fogo em punho encostou o armamento em seu pescoço e também deu coronhadas em seu capacete e ordenou que a vítima passasse a moto, uma XTZ Crosser Bege, e o celular. Em seguida eles fugiram.



Durante o rastreamento o adolescente foi localizado e encaminhado para a Delegacia de plantão. A moto também foi encontrada, e sobre ela uma touca ninja. O segundo suspeito segue foragido.