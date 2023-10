Um homem, de 22 anos, foi preso pelo crime de tráfico de drogas na noite dessa terça-feira (3) no Bairro São Pedro em Barbacena. A Polícia Militar (PM) encontrou um tablete de maconha em um compartimento escondido abaixo do volante do carro, um Seat/Ibiza, onde o suspeito estava.

De acordo com a PM, a equipe recebeu informações de que um veículo estava estacionado no local e em atitude suspeita. A guarnição realizou a busca no automóvel e localizou o tablete. O suspeito, condutor do veículo, relatou que a droga seria para uso pessoal e com ele também foi encontrado R$47. Uma mulher acompanhava o suspeito no momento da abordagem, mas com ela nada de ilícito foi localizado.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na ação.