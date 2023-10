Dois irmãos, de 25 e 29 anos, foram presos por tráfico de drogas, após cumprimento de um mandado de busca e apreensão, na tarde dessa quinta-feira (5) no Bairro Nova Cidade em Barbacena. A Polícia Militar (PM) contou com a ajuda de um cão farejador para localizar drogas na residência dos suspeitos.

De acordo com a PM, assim que o suspeito de 25 anos, alvo do mandado, viu a aproximação da equipe entrou rapidamente no imóvel. O local foi cercado e em seguida a guarnição entrou na residência. Durante as buscas, no quarto do suspeito, foi localizado R$720,25, uma barra, três tabletes e uma bucha de substância de maconha, uma porção de cocaína, seis pedras brutas e uma pedra de crack, duas balanças de precisão, diversos sacolés para embalar drogas, duas máquinas de cartão, uma faca, um canivete, uma gilete, um rolo de papel filme e sete celulares.



O irmão do homem estava no imóvel e revelou ser morador do local. Em seu quarto, a PM encontrou R$600,00 e três buchas de maconha. Em outro quarto, foi localizado R$ 16.500,00, uma tesoura

com resquícios de entorpecentes e uma balança de precisão. Com o auxílio do cão farejador, foram localizadas, dentro de uma caixa de isopor, escondida em meio a entulhos de obra, quatro barras de maconha.



Os irmãos foram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão.