O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou na manhã desta terça-feira (24), a segunda fase da operação Metástase. A ação foi realizada por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Zona da Mata, em conjunto com as Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Ordem Econômica e Tributária de Muriaé, e com as Polícias Civil e Militar de Minas Gerais.



A operação, conforme o MPMG, se destina a apurar o envolvimento direto de um empresário investigado pela prática do tráfico de drogas e de homicídios, com empresas participantes de licitações e contratações nos municípios de Muriaé, Laranjal e outros da região, num contexto de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de substâncias entorpecentes e de crimes perpetrados contra o patrimônio público, inclusive com a utilização de empresas na prática de ilícitos financeiros, como a ocultação e a dissimulação de patrimônio na utilização de interpostas pessoas (“laranjas”).

No total, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, nove mandados de bloqueios de imóveis e 37 mandados de sequestro de veículos, entre caminhões e carros de luxo. Também foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de proibição de contratação com a Administração Pública.



