Quatro suspeitos foram presos nessa quarta-feira (25) no Centro do Município de Chácara, por policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar. Com os suspeitos foram encontrados e apreendidos quatro celulares, quatro pedras brutas de crack, duas buchas de maconha, uma balança de precisão, capsulas de cocaína e material para o embalo das porções de drogas. A ação ocorreu a partir da abordagem de um dos envolvidos, que agia de maneira suspeita.

Ele foi questionado sobre o local em que reside e demonstrou nervosismo e divergência nas informações. A equipe localizou o endereço do homem e foi até o local. Havia dois outros homens dentro da sala, que foram visualizados através de uma porta de vidro. Eles também foram abordados e, durante a verificação dos dados, a PM levantou que todos eles tinham passagens por diversos crimes.

Os policiais perguntaram sobre a presença de mais alguma pessoa na casa e surgiu mais um suspeito, eles passaram o nome dele, mas não souberam informar a data de nascimento correta. Com o apoio do serviço de inteligência do 27º Batalhão de Polícia Militar, foi possível identificar o autor e que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, por roubo. Foi realizada uma busca na residência, quando um outro cidadão escondido nos fundos da casa foi localizado, assim como a droga apreendida.