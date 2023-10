Equipes da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e do Ministério da Saúde estão em São João del Rei, desde o fim de semana, para verificar indícios e informações a respeito dos casos de infecção registrados no município. Três crianças, com idades entre 3 e 10 anos, morreram nos últimos meses com suspeita de infecção pela bactéria Streptococcus pyogenes.

Outras crianças foram internadas na cidade com suspeita da bactéria e as escolas municipais foram fechadas para desinfecção. A bactéria Estreptococo beta hemolítico do grupo A, o Streptococcus pyogenes, causa uma variedade de doenças, desde uma faringite bacteriana comum até doenças mais graves como a escarlatina.

A reportagem procurou o Ministério da Saúde para saber detalhes das ações na cidade e aguarda retorno.

As prefeituras de Tiradentes, Santa Cruz de Minas, Ritápolis e Conceição da Barra de Minas - todas na região do Campo das Vertentes - também anunciaram a suspensão das aulas para desinfecção das unidades de ensino.

A SES-MG explicou que foram coletas amostras relativas aos casos do municípios e as mortes das crianças seguem em análise.

A SES-MG ressalta que não há critérios que comprovem surto ou risco à saúde da população de São João Del Rei, até o momento, bem como nenhuma evidência epidemiológica que justifique a alteração na rotina das atividades da população. Além disso, a Secretaria não indica o fechamento de escolas.

Avaliação

De acordo com a SES-MG, as equipes estão em São João del Rei para identificar quais foram os agentes infecciosos, o tratamento que deve ser adotado e quais serão as orientações para o atendimento dos casos suspeitos.



“Estamos acompanhando os casos desde a primeira notificação, por meio da atuação do Cievs-Minas e da nossa Gerência Regional de Saúde de São João Del Rei e atuando continuamente para entender o que está acontecendo no município e dar uma resposta qualificada à situação, que tranquilize a população”, ressaltou Eduardo Prosdocimi, subsecretário de Vigilância em Saúde da SES-MG.

A coordenadora do Centrode Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs-Minas), Eva Lídia Medeiros, disse que São João Del Rei está em uma situação que foge do cotidiano da cidade.

“Quando a gente tem uma situação fora do habitual, temos que fazer a investigação de campo, identificar o que é que está acontecendo no território e avaliar a possibilidade de existência de surto ou não. Tendo essa visão de campo, vamos conseguir detectar os fatores envolvidos, o evento que está acontecendo no território e quais são as medidas de prevenção e controle para aquele determinado evento. E o Ministério da Saúde respondeu prontamente com o envio da equipe de resposta rápida de investigação de campo, da EpiSUS para nos dar esse suporte”, explicou.