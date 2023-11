Uma calopsita foi resgatada de um apartamento no Bairro Carijós, em Conselheiro Lafaiete nessa quinta-feira (2). O registro feito pela equipe do Corpo de Bombeiros informou que a ave fugiu pela janela e caiu na sacada do apartamento do andar de baixo, que está vazio. O animal tem as asas cortadas e não consegue voar.

Os militares entraram em contato com o proprietário do apartamento por telefone, e com a devida autorização e o auxilio de uma escada acessaram a sacada e resgataram o animal, devolvendo-o ao dono.