Um jovem de 20 anos foi flagrado no loteamento Umbelina, em Congonhas, com quatro tabletes de maconha, uma embalagem contendo cocaína, R$10, dois cartões e duas máquinas de cartões. A Polícia Militar encontrou o autor durante monitoramento, por conta do movimento de tráfico identificado na localidade.

O rapaz foi preso em flagrante e conduzido a Delegacia de Polícia Civil na sequência, junto com todo o material ilícito arrecadado.