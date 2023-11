Sete detentos do Presídio de Bicas tiveram confirmação da Covid-19 na última semana. A informação foi confirmada à reportagem pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) na manhã desta quarta-feira (8).

Por causa da doença, as visitas foram suspensas no local no último fim de semana. Contudo, a Sejusp que não há definição se a suspensão continuará no próximo fim de semana e que a medida está em avaliação.