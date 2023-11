O Presídio de Bicas entrou em quarentena após 9 detentos testarem positivo para a Covid-19. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a admissão de novos presos está suspensa até que seja cessado o período de isolamento.

Por causa da doença, as visitas foram suspensas no local no último fim de semana. Nesta sexta-feira (10), a Sejusp informou que a suspensão será mantida durante o período de isolamento.

A pasta disse ainda que todos os detentos estão com sintomas leves da doença.