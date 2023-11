Em função da modernização bélica do arsenal de armas da Polícia Civil, um total de 40 pistolas Imbel ponto 40 e 12 espingardas de calibre 12mm, foram doadas à Guarda Civil Municipal de Barbacena. A entrega simbólica do material ocorreu no gabinete da Prefeitura.

O ato foi realizado a partir do processo de implementação da modernização bélica e padronização do arsenal da Polícia Militar, que adquiriu novos equipamentos e doou as armas que estão em perfeito estado, embora ociosas. A intenção é possibilitar um reforço da segurança na cidade e na região.