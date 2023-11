Um rapaz de 27 anos foi detido após uma denúncia de briga entre casal no Bairro Vista Alegre, em Barbacena, na noite dessa quinta-feira (16). Quatro barras de cocaína foram achadas na casa do casal.

No local da denúncia, o casal negou que tivesse ocorrido uma briga. Com autorização do proprietário do imóvel, a Polícia Militar (PM) realizou uma vistoria e localizou as barras de cocaína entre uma cômoda e o piso.

Aos policiais, o rapaz negou o envolvimento da esposa no caso e disse que a droga não era dele, mas se recusou a dizer quem seria o proprietário do entorpecente e disse que trabalhava para uma pessoa conhecida no meio policial.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.