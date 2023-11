Um homem de 38 anos foi preso por tráfico de drogas no sítio em que vive no município de Antônio Carlos. A Polícia Civil cumpria um mandado de busca e apreensão na quinta-feira (16), quando encontrou dois potes com grande quantidade de maconha e uma balança de precisão, além de um recipiente com óleo extraído da planta.

De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), o suspeito alegou que a substância ilícita seria usada no tratamento de saúde do filho dele. O homem foi conduzido à Delegacia de Plantão em Barbacena, onde foi autuado em flagrante e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional