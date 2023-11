Um casal, ambos de 57 anos, ficaram feridos após uma batida frontal entre um carro e uma carreta carregada de milho na BR-265, em São João del Rei, na tarde dessa quarta-feira (22).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência no km 300, próximo ao trevo de Nazareno. O sargento Emiliano, que esteve no local, explicou que, aparentemente, um dos veículos entrou no trevo e o outro não conseguiu parar.

Com a batida, o semirreboque do bitrem tombou e atingiu outro carro que passava pelo local. Ninguém ficou ferido.

O casal que se machucou foi atendido e encaminhado para atendimento médico pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os nomes não foram revelados, por isso não foi possível saber o estado de saúde deles.

"Nós desligamos as baterias dos veículos para evitar risco de incêndio e também realizamos a limpeza da pista, uma vez que havia muito óleo e milho no local, o que poderia ocasionar novos acidentes”, explicou o sargento.