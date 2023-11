Em continuidade à Operação “Aleijadinho”, a Polícia Militar (PM) cumpriu novos mandados de busca e apreensão em Congonhas, nessa quarta-feira (22). Dois jovens, de 20 e 29 anos, foram detidos.

Um dos mandados foi cumprido no Bairro Joaquim Murtinho, quando a PM apreendeu um pé de maconha, uma balança de precisão e munições calibre 40. O rapaz mais novo foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.

No período da tarde, no Bairro Residencial, um revólver calibre 38 e 22 munições do mesmo calibre foram apreendidos, além de um pacote de cocaína, materiais para embalar drogas e R$ 687 em dinheiro. O morador do imóvel, de 29 anos, também foi preso.