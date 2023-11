Um motorista de 50 anos ficou gravemente ferido após o carro em que ele estava bater de frente com uma carreta carregada de metal, na BR-116, em Além Paraíba. A via chegou a ficar totalmente interditada, mas o trânsito foi liberado por volta das 6h30.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão na altura do km 807 foi frontal e ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

O carro seguia na rodovia no sentido Rio de Janeiro e o outro veículo no sentido contrário. Com a batida, o tanque de combustível da carreta se soltou e houve vazamento de óleo diesel. O motorista da carreta não se feriu.

As equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, realizaram o desligamento dos cabos de bateria dos veículos e jogaram serragem na pista para prevenir outros acidentes.

A PRF informou que o homem que ficou ferido foi atendido pela unidade de resgate da concessionária EcoRioMinas, responsável pela via. Ele foi levado para um hospital de Além Paraíba. O nome dele não foi informado, por isso não foi possível saber o estado de saúde dele.



