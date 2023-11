Um jovem de 27 anos foi levado para o hospital após atirar, acidentalmente, contra a própria perna na madrugada desta sexta-feira (24), em Santos Dumont. Duas garruchas e munições foram apreendidas.

A Polícia Militar (PM) explicou que foi acionada após o rapaz dar entrada no hospital. No início, ele contou que na tarde de quinta (23) teria se desentendido com um desconhecido, próximo à linha férrea. À noite, ao passar pelo local, ouviu um barulho de tiro e sentiu uma queimação na região das pernas. Ele pediu ajuda a uma pessoa que o levou para o hospital.

Contudo, os policiais desconfiaram do relato e acharam duas munições no bolso dele. O jovem foi novamente questionado e mudou a versão dos fatos. Ele contou que se desentendeu com uma pessoa, que não quis identificar, e pegou as duas armas, calibre 22 e 32, e as colocou na cintura e no bolso.

Enquanto andava pela linha férrea, ao colocar a mão no bolso, ele acionou o gatilho e efetuou o disparo contra a própria perna. O rapaz então escondeu as armas e procurou ajuda médica.

A PM fez uma varredura na linha férrea e localizou um canivete e as armas, além de seis munições dos mesmos calibres das garruchas.

O jovem ficou sob escolta policial no hospital, por causa da necessidade de atendimento médico.